Trailer per Ghosts of the Ozarks, horror western con David Arquette e Tim Blake Nelson

Titolo originale : Ghosts of the Ozarks , uscita : 04-02-2022. Regista : Matt Glass.

XYZ Films ha appena diffuso il poste e il trailer di Ghosts of the Ozarks, horror ambientato nel vecchio West che è stato diretto a quattro mani da Matt Glass e Jordan Wayne Long.

Protagonisti del film sono Tim Blake Nelson (La ballata di Buster Scruggs) e David Arquette (Scream).

Questa la trama ufficiale:

Nell’Arkansas del dopoguerra, un giovane dottore viene misteriosamente convocato in una remota cittadina della regione degli Ozarks soltanto per scoprire una volta arrivato che quel paradiso utopico è pieno di segreti ed è circondato da una minacciosa presenza soprannaturale.

Nel cast ci sono anche Angela Bettis (May), Thomas Hobson, Phil Norris e Tara Perry (che ha ancora co-firmato la sceneggiatura).

In attesa di capire se prima o poi lo vedremo anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Ghosts of the Ozarks, che uscirà nelle sale americane, On Demand e in Digital HD il 3 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube