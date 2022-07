Trailer per Gli occhi del diavolo: una suora viene scelta, ma non è Dio a chiamare

Titolo originale : Prey for the Devil , uscita : 19-05-2022. Regista : Daniel Stamm.

Eagle Pictures ha diffuso oggi il poster e il trailer di Gli occhi del diavolo (Prey for the Devil), horror dalle sfumature thriller-mistery che rivede i canoni del genere esorcistico attraverso gli occhi di una donna, protagonista assoluta del film diretto da Daniel Stamm (L’ultimo esorcismo).

Questa la trama ufficiale:

Secondo i recenti rapporti del Vaticano, negli ultimi anni i casi di possessione demoniaca sono aumentati in modo significativo. Per preparare i sacerdoti a fronteggiare il Male, la Chiesa Cattolica ha riaperto segretamente le scuole di esorcismo.

Gli occhi del diavolo è ambientato proprio in una di questa scuole dove la giovane Suor Ann crede fortemente che compiere esorcismi sia la sua vocazione, sebbene siano autorizzati solo i sacerdoti ad eseguirli.

Uno dei professori percepisce il dono speciale della donna e le consente di essere la prima suora a studiare e ad assistere al rituale. Ma dopo aver visto negli occhi il Diavolo, Suor Ann capirà che la sua anima e la sua stessa vita sono in grave pericolo poiché le forze demoniache che combatte sono strettamente connesse con il suo passato.

Tra i protagonisti del film – che è stato classificato PG-13 per ‘violent and disturbing content, terror, thematic elements and brief language’ – ci sono Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph, Ben Cross, Virginia Madsen e Tom Forbes.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Gli occhi del diavolo, che arriverà nei nostri cinema l’1 dicembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube