Trailer per Hanno clonato Tyrone (film Netflix): Foxx e Boyega tra cospirazioni ed esperimenti segreti

Netflix ha da poco diffuso il poster e il trailer Hanno clonato Tyrone (They cloned Tyrone), fanta-commendia che vede tra i protagonisti il premio Oscar Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris.

Il film, che è descritto come “Ci vediamo venerdì incontra Scappa – Get Out” è stato classificato Rated R per ‘pervasive language, violence, some sexual material and drug use’.

Questa la scarna trama ufficiale:

Un’inquietante serie di eventi spinge un improbabile trio (Boyega, Parris e Foxx) a investigare un losco complotto che coinvolge il loro quartiere.

Il film segna il debutto alla regia dello sceneggiatore di Creed II Juel Taylor, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Tony Rettenmaier.

Il cast di supporto comprende Kiefer Sutherland, J. Alphonse Nicholson, David Alan Grier, Tamberla Perry ed Eric Robinson Jr.

Di seguito – sulle note di Somebody’s Watching Me di Rockwell – trovate il trailer doppiato in italiano di Hanno clonato Tyrone, che debutterà venerdì 21 luglio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

