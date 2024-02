Trailer per I Saw The TV Glow, emo horror prodotto dalla A24

Titolo originale : I Saw the TV Glow , uscita : 03-05-2024. Budget : $10,000,000. Regista : Jane Schoenbrun.

A24 ha diffuso il poster e il primo trailer di I Saw The TV Glow, ‘emo horror’ presentato al recente Sundance che vede tra i protagonisti Justice Smith (Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri) e Brigette Lundy-Paine.

Questa la trama ufficiale:

Owen è un adolescente che sta cercando di sopravvivere alla vita nelle periferie quando una sua compagna di classe lo introduce a un misterioso programma televisivo notturno – una visione di un mondo soprannaturale che sta sotto al nostro.

Nella pallida luce della televisione, la visione della realtà di Owen comincia presto a incrinarsi.

Nel cast del film _ che è stato scritto e diretto da Jane Schoenbrun (We’re All Going to the World’s Fair) – ci sono anche Ian Foreman, Helena Howard, Lindsey Jordan, Danielle Deadwyler e il cantante Fred Durst.

In attesa di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di I Saw The TV Glow, che arriverà nei cinema americani il 3 maggio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere rétro:

Fonte: YouTube