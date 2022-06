Trailer per Incantation (film Netflix): a Taiwan tra maledizioni e adoratori del maligno

Kevin Ko, già regista di Invitation Only (2009), è pronto a tornare sulle scene – più specificamente nel catalogo di Netflix – con un nuovo horror, Incantation, di cui sono da poco arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

ATTENZIONE. Questo è un video maledetto, potrebbe riservare dei rischi per chi lo guarda.

Per coloro che osano proseguire, per favore risolvete il puzzle della maledizione di mia figlia insieme a me.

Protagonisti di Incantation sono Hsuan-yen, TsaiYing-Hsuan Kao e Sean Lin.

Pubblicizzato come il “film taiwanese più spaventoso di sempre”, Incantation si ispira aa una storia vera che coinvolge una famiglia di adoratori del male parte di una setta a Kaohsiung, Taiwan ed è stato girato con la tecnica del mockumentary, intervallata da momenti found footage e con attori che rompono la quarta parete per rivolgersi direttamente al pubblico.

Di seguito trovate il trailer internazionale (con sottotitoli inglesi) di Incantation, che finirà nel catalogo di Netflix l’8 luglio:

