Trailer per Luck (film animato Apple): quando la sfiga è cieca, si va in gita nel Paese della Fortuna

Apple Films ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer del fantasy Luck, film originale animato che è stato diretto da Peggy Holmes (Trilli e la nave pirata) da una sceneggiatura di Kiel Murray.

Tra i produttori esecutivi ci sono John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann.

Questa la trama ufficiale:

Sam Greenfield è la persona più sfortunata del mondo. Stanca della cattiva sorte, la ragazza decide di intraprendere un’ardua missione: recarsi nella Terra della Fortuna e portarne un po’ a casa, ma non per sé… bensì per la sua migliore amica.

In questa landa magica agiscono due team, quello della buona e quello della cattiva sorte, che condizionano e regolano segretamente la vita di ognuno di noi ogni giorno.

Qui, però, non sono ammessi gli umani e nessuno di loro fino all’arrivo di Sam vi ha mai messo piede. Quando la ragazza riesce a trovare questo magico luogo, la sua unica possibilità per portare a termine l’impresa è chiedere aiuto proprio alle creature magiche che abitano questa terra…

Prodotto da Skydance Animation, Luck è doppiato nella versione originale da Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger e Adelynn Spoon.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Luck, che finirà in esclusiva nel catalogo di Apple TV+ dal 5 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube