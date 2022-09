Trailer per Mr. Harrigan’s Phone (film Netflix): Ryan Murphy e Blumhouse adattano Stephen King

Il telefono del Sig. Harrigan squillerà su Netflix mercoledì 5 ottobre e stamattina è arrivato online il trailer che anticipa quello che ci aspetta. Mr. Harrigan’s Phone è l’adattamento di una delle storie brevi presenti nella recente raccolta di storie di Stephen King intitolata Se scorre il sangue (2020).

Dietro al progetto ci sono Ryan Murphy e la Blumhouse, con John Lee Hancock (The Blind Side) che si è occupato di regia e sceneggiatura del thriller soprannaturale personalmente.

Lo stesso Maestro del Brivido ha recentemente twittato: “Ho visto un montaggio quasi definitivo di Mr. Harrigan’s Phone, ed è a dir poco geniale“.

Questa la trama ufficiale:

Quando Craig (Jaeden Martell), un ragazzo che vive in una piccola cittadina, fa amicizia col Sig. Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland), i due iniziano a stringere un improbabile legame intorno al loro amore per i libri e la letturae.

Ma quando il Signor Harrigan muore, Craig scopre che non tutto è perduto e scomparso con lui, e bizzarramente si ritrova in grado di comunicare con il suo amico dall’oltretomba attraverso il suo iPhone.

Nel cast del film, che è stato classificato PG-13 per ‘thematical material, some strong language, violent content, and brief drug material’ – ci sono anche Kirby Howell-Baptiste (“Killing Eve”), Joe Tippett, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.

In attesa della controparte italiana, di seguito – sulle note di We’re going to be friends dei White Stripes – trovate il trailer internazionale di Mr. Harrigan’s Phone:

