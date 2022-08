Trailer per Nanny (film Prime + Blumhouse): il sogno americano è minacciato dagli orrori del passato

Dopo aver vinto il Gran Premio della Giuria all’ultimo Sundance Film Festival, l’acclamato film horror Nanny di Nikyatu Jusu è stato acquistato da Blumhouse e Amazon e debutterà direttamente su Prime Video il 16 dicembre.

Questa la trama ufficiale:

Una tata immigrata senegalese (Anna Diop) lavora per una coppia privilegiata a New York. Mentre si prepara all’arrivo del figlio che ha lasciato in Africa occidentale, una presenza violenta invade però la sua realtà, minacciando il sogno americano che sta minuziosamente tentando di ricomporre.

Nel cast del film ci sono anche Michelle Monaghan (Echoes), Sinqua Walls (The 15:17 to Paris), Morgan Spector (The Gilded Age) e Rose Decker (Mare of Easttown).

Nikyatu Jusu ha commentato:

Sapere che il mio primo lungometraggio, Nanny, è ora in mezzo ai provocatori e iconici lavori di Amazon è gratificante. La mia speranza è che questa acquisizione rappresenti una testimonianza del loro continuo coraggio nell’introdurre voci diverse nel loro catalogo.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Nanny, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube