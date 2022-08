Trailer per One Way: Machine Gun Kelly e Kevin Bacon criminali senza redenzione

Titolo originale : One Way , uscita : 02-09-2022. Regista : Andrew Baird.

Saban Films ha da poco diffuso il trailer di One Way, thriller poliziesco che è stato diretto da Andrew Baird (Zona 414) e vanata tra i protagonisti Kevin Bacon (Tremors) e il cantante Machine Gun Kelly (alias Colson Baker)

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver derubato il più grande boss della mafia della città, Freddy (Baker) resta gravemente ferito e scappa con un biglietto di sola andata per salvare ciò che resta della sua vita tormentata dal crimine, in cerca di un ultimo tentativo di redenzione insieme alla sua famiglia.

Ad arricchire il cast del film – che è stato scritto da Ben Conway – ci sono Travis Fimmel (Vikings), Drea de Matteo (I Soprano) e Storm Reid (Nelle pieghe del tempo).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di One Way, che arriverà nei cinema americani il 2 settembre, che ci dà un assaggio delle sua atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube