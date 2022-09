Trailer per Pig Killer: Jake Busey è lo spietato omicida seriale canadese Willie Pickman

Girls and Corpses/Crappy World Films ha appena diffuso il trailer e il poster di Pig Killer, horror low budget scritto e diretto da Chad Ferrin (Exorcism At 60.000 Feet) che vede protagonista Jake Busey (The Predator) nei panni del serial killer canadese Willie Pickman.

Questa la trama ufficiale:

Ispirato alla terrificante storia di Robert “Willy” Pickton, l’allevatore di maiali e prolifico assassino i cui orribili crimini hanno scioccato il mondo, Pig Killer mostra apertamente gli stupri, le torture, i massacri e gli smembramenti di quarantanove giovani donne in un allevamento di maiali.

Con il suo maiale erculeo, Balthazar, al suo fianco, Willy ha terrorizzato lo squallido centro di Vancouver fino al suo arresto, che portò alla luce una serie orribile di brutali omicidi.

Nel cast del film ci sono anche da Bai Ling (Il Corvo), Lew Temple (The Walking Dead) e Ginger Lynn (The Devil’s Rejects) nelle vesti della madre di Pickman.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate intanto il trailer internazionale di Pig Killer, che sarà presentato in anteprima mondiale al Sydney Underground Film Festival venerdì 9 settembre, che ci dà un’idea delle atmosfere del biopic:

