Trailer per Piove: Roma è sommersa dal Male, il fumo scatena la follia omicida per le strade

In vista della presentazione al Festival di Roma, Fandango ha ora diffuso il trailer di Piove, horror che è stato scritto e diretto da Paolo Strippoli (all’esordio in solitaria dopo A Classic Horror Story).

Tra i protagonisti ci sono Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna, Francesco Gheghi, Aurora Menenti e Leon De La Vallée.

Questa la trama ufficiale:

Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l’origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia.

Neanche la famiglia Morel. Dalla morte di Cristina, causata da un incidente un anno fa, per il marito Thomas e il figlio Enrico, l’amore ha ceduto il posto a una convivenza forzata, mentre la piccola di casa, Barbara, vorrebbe solo rivederli uniti come un tempo. L’incidente si poteva evitare, questo lo sa bene Thomas e anche Enrico. Invece di assumersi le proprie colpe e andare avanti, i due hanno smesso di parlarsi. Ora sono due anime cariche di rabbia, imprigionate in una Roma che assomiglia a loro: cupa, nervosa, sul punto di esplodere.

Di seguito trovate il trailer di Piove, che arriverà nei nostri cinema il 10 novembre:

