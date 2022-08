Trailer per Preman: Silent Fury, un killer sordo scatena la sua furia sulla malavita indonesiana

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Preman: Silent Fury, brutale action thriller indonesiano che è stato diretto dall’esordiente Randolph Zaini, regista laureatosi alla USC School of Cinematic Arts.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che suo figlio è stato testimone di un tremendo omicidio da parte di un famigerato boss del crimine, un gangster indonesiano sordo viene coinvolto nella lotta per la sua vita quando si ritrova a dover affrontare i suoi pericolosi ex alleati, incluso un assassino sociopatico, per proteggere suo figlio.

Il film vede protagonista Khiva Iskak nei panni di Sandi ‘il Preman’, termine che indica un membro del sindacato criminale indonesiano.

Il resto del cast del film comprende Muzakki Ramdhan, Kiki Narendra, Salvita De Corte Putri Ayudya, Egi Fedly, Gilbert Pattiruhu, Paul Agusta ed Emil Kusumo.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Preman: Silent Fury, che verrà distribuito in VOD e Blu-ray il 27 settembre, che ci dà un assaggio del livello di violenza e della qualità degli stunt:

Fonte: YouTube