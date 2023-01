Trailer per Scream VI: è un Ghostface diverso quello che squarta la gente a NYC

Il temibile killer Ghostface è sul punto di tornare ancora una volta nei cinema, come dimostrano il poster e il trailer di Scream VI appena diffusi.

Questa la trama ufficiale:

Seguiamo i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera e Jenna Ortega) e i gemelli Chad e Mindy Meeks, che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface.

I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Scream, Finché morte non ci separi) dei Radio Silence sono tornati dietro alla macchina da presa per questo capitolo..

Tra i protagonisti ‘di ritorno’ troveremo anche Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”) e Dermot Mulroney.

Tra le new entry invece ci saranno Samara Weaving (Ready or Not, Mayhem, The Babysitter, “Ash vs Evil Dead”), Tony Revolori (Spider-Man: Homecoming & No Way Home), Jack Champion (Avatar: The Way of Water), Liana Liberato (The Beach House), Devyn Nekoda (“Ghostwriter”), Josh Segarra (“Arrow) e Henry Czerny (Ready or Not).

Courteney Cox apparirà nei panni dell’eroina del franchise Gale Weathers.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Scream VI, che arriverà nei nostri cinema il 9 marzo, che anticipa anche il ritorno nel franchise della Kirby Reed di Hayden Panettiere, vista l’ultima volta in Scream 4 del 2011:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube