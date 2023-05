Trailer per Shark 2 – L’abisso, tra Megalodonti, T-Rex e mostri marini vari ed eventuali

Titolo originale : Meg 2: The Trench , uscita : 02-08-2023. Regista : Ben Wheatley.

A cinque anni da Shark – Il Primo Squalo, Warner Bros. ha lanciato nella notte il poster e il trailer di Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench), sequel che vede protagonisti Jason Statham, di ritorno dal primo e film, e la new entry Wu Jing (Wolf Warrior 2).

Questa la trama ufficiale:

Statham e Jing guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano.

Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza.

Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

Nel cast del film – che è stato diretto da Ben Wheatley (Free Fire) – ci sono anche Sophia Cai (“Shark – Il primo squalo”), Page Kennedy (“Shark – Il primo squalo”), Sergio Peris-Mencheta (“Rambo: Last Blood”), Skyler Samuels (“The Gifted”) e Cliff Curtis (la saga di “Avatar”).

La sceneggiature di Shark 2 – L’abisso è opera di Jon Hoeber & Erich Hoeber (“Shark – Il primo squalo”, “Transformers: Rise of the Beasts”) e Dean Georgaris (“Shark – Il primo squalo”, “Tomb Raider – La culla della vita”), da un soggetto di Dean Georgaris e Jon Hoeber & Erich Hoeber, basata sul romanzo di The Trench di Steve Alten.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 3 agosto, di seguito – sulle note di Barracuda degli Heart – trovate il trailer doppiato in italiano di Shark 2 – L’abisso, che ci dà un assaggio di quello che succederà nel fanta-horror:

Fonte: YouTube