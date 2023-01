Trailer per Signal 100: un gioco con ipnosi spinge al suicidio un gruppo di studenti giapponesi

I fan di Battle Royale saranno probabilmente interessati a Signal 100 (Shigunaru 100), horror diretto nel 2019 da Lisa Takeba (The Pinkie) di cui sono da poco arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Un gruppo di studenti delle scuole superiori è costretto a partecipare dagli insegnanti a un’attività in cui verranno ipnotizzati e spinti a suicidarsi dopo aver udito un ordine sconosciuto.

Ma una ragazza decide di ribellarsi con tutte le sue forze.

Il film, che si basa sull’omonima serie manga di Arata Miyatsuki, presenta un cast di giovanissimi che comprende Shôdai Fukuyama (Scams), Yûta Koseki (Familiar Wife) and the award-winning actress Kanna Hashimoto (Sailor Suit, Machine Gun: Graduation).

Signal 100 è stato scritto da Watanabe Yusuke, mentre Keiichi Hashimo e Kenzô Ishiguro figurano tra i produttori.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Signal 100, in arrivo in esclsiva per SCREAMBOX il 24 gennaio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube