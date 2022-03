Trailer per Sundown: c’è del malessere tra Charlotte Gainsbourg e Tim Roth

A qualche mese dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia (la nostra recensione), Europictures ha diffuso ora il poster e i dettagli di Sundown, ultima fatica del regista Michel Franco (già vincitore con New Order del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria un paio di anni fa).

Questa la trama ufficiale:

Alice e Neil Bennett (Charlotte Gainsbourg, Tim Roth) sono il cuore di una ricca famiglia britannica in vacanza ad Acapulco, con i più giovani Colin e Alexa (Samuel Bottomley e Albertine Kotting McMillan).

Quando un’emergenza lontana richiama la ricca famiglia Bennett nel Regno Unito, interrompendo la vacanza sulla costa messicana, il delicato equilibrio della famiglia, apparentemente affiatata, viene sconvolto una volta per tutte.

Nel cast del film, che è stato classificato Rated R per ‘sexual content, violence, language and some graphic nudity’, ci sono anche Henry Goodman e Iazua Larios.

In attesa della versione italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Sundown, che arriverà nei nostri cinema dal 14 aprile:

