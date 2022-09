Trailer per The Accursed: il Male si annida nella baita tra i boschi di Mena Suvari

Titolo originale : The Accursed , uscita : 14-10-2022. Regista : Kevin Lewis.

Sulla scia della sua divertente horror comedy dell’anno scorso – Willy’s Wonderland – il regista Kevin Lewis è già pronto a tornare sulle scene con The Accursed, che vede protagonista Mena Suvari (American Pie).

Questa la trama ufficiale:

Elly (Sarah Grey) viene invitata da un’amica di famiglia (Suvari) a trascorrere alcuni giorni a prendersi cura di una donna anziana (Meg Foster) che vive in una remota baita. La ragazza è prontamente d’accordo, pensando che un breve soggiorno nella natura sarà una bella fuga dalla quotidianità.

La baita si rivela però tutt’altro che rilassante quando Elly inizia a sperimentare allucinazioni in modi che mescolano la realtà con i suoi sogni. Mentre le visioni prendono il sopravvento, Elly si rende presto conto di essere stata attirata lì da una presenza demoniaca nascosta all’interno della donna, che aspettava solo di liberarsi.

Kevin Lewis ha commentato:

Questo film parla di come i peccati delle madri vengono rivisitati sulle loro figlie, il che mi ha anche dato l’opportunità di lavorare con un incredibile cast tutto al femminile.

Questo film è ispirato ad autentici gioielli horror come Rosemary’s Baby, The Omen e The Changeling, è la mia lettera d’amore all’horror vintage degli anni ’70.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Accursed, che arriverà nelle sale americane e su varie piattaforme VOD il 14 ottobre:

Fonte: YouTube