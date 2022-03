Trailer per The Bubble (film Netflix): Apatow getta Gillan e Duchovny in pasto ai dinosauri

Netflix ha diffuso oggi il poster e il teaser trailer di The Bubble, commedia avventurosa diretta e scritta da Judd Apatow (40 anni vergine) che, a quanto possiamo vedere dal filmato, racchiude al suo interno un altro film intitolato Cliff Beasts 6: The Battle for Everest – Memories of a Requiem, chiara presa in giro dei franchise infiniti tanto cari a Hollywood.

Questa la scarna trama ufficiale di The Bubble:

Un gruppo di attori resta bloccato dentro a una bolla dovuta alla pandemia mentre stanno girano un film in un hotel.

Questa invece la sinossi di Cliff Beasts 6:

L’umanità è minacciata ancora una volta da una specie di dinosauro: il Cliff Beast. La squadra deve così riunirsi, dopo 5 lunghi anni, per combattere i Cliff Beasts, ma questa volta sull’Everest.

The Bubble – che è stato classificato Rated R per ‘language throughout, sexual content, drug use and some violence’ – può contare su un cast stellare composto da Karen Gillan, Fred Armisen, Maria Bakalova, Keegan-Michael Key, David Duchovny, Leslie Mann, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Vir Das, Rob Delaney e la figlia di Apatow, Iris Apatow.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di The Bubble, che arriverà nel catalogo di Netflix l’1 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube