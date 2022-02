Trailer per The Contractor: l’ex marine Chris Pine è braccato da Kiefer Sutherland

Sono stati diffusi oggi il poster e il trailer di The Contractor (precedentemente intitolato Violence of Action), thriller diretto da Tarik Saleh (Metropia) che vede protagonisti Chris Pine e Kiefer Sutherland.

Questa la trama ufficiale:

Il sergente delle forze speciali James Harper viene contro la sua volontà congedato dall’esercito e tagliato fuori dalla meritata pensione.

Indebitato, senza opzioni e nel disperato bisogno di provvedere alla sua famiglia, Harper ottiene così un contratto con una forza militare clandestina privata.

Quando il primo incarico va storto, però, il soldato d’élite si ritrova braccato e in fuga, coinvolto in una pericolosa cospirazione a dover combattere per sopravvivere abbastanza a lungo da tornare a casa e scoprire le vere motivazioni di coloro che lo hanno tradito.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘violence and language’ – ci sono anche Ben Foster (Hell or High Water), Gillian Jacobs (Community), Eddie Marsan (Hobbs & Shaw), Fares Fares (Rogue One: A Star Wars Story), Nina Hoss (A Most Wanted Man) e Amira Casar (Chiamami col tuo nome).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Contractor, che verrà distribuito nelle sale americane e in VOD l’1 aprile:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube