Trailer per The Deer King – Il Re dei Cervi (film animato): i lupi portano una terribile piaga

Anime Factory ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di The Deer King – Il Re dei Cervi, film animato realizzato dallo studio Production I.G che è stato presentato in anteprima mondiale al Annecy International Animation Festival 2021.

Tratto dai romanzi della vincitrice del Premio Taisho 2015 Nahoko Uehashi, il film è una epopea fantasy che segna il debutto alla regia di Masashi Ando – già direttore delle animazioni su Principessa Mononoke, La città incantata, Paprika e Your Name, che è stato affiancato da Masayuki Miyaji, già assistente alla regia su La città incantata.

Questa la dettagliata trama ufficiale:

La storia ha luogo in un mondo feudale dove un grande impero negli anni ha soggiogato e annesso vari regni. Chi si è opposto strenuamente al suo dominio è Van, leader dei guerrieri schierati contro l’invasione. Finito in catene, è diventato uno schiavo assegnato alle miniere di sale.

Una notte un branco di lupi entra nelle miniere seminando il panico. Tutti coloro che vengono morsi finiscono per essere infettati e morire, tranne Van che riesce a scappare e durante la fuga salva una bambina, Yuna, anche lei misteriosamente sopravvissuta al “Mittsal”, la piaga portata dai lupi.

Assistito dal medico e ricercatore Hossal inizia così ad indagare sulla malattia, che nel frattempo ha colpito anche la corte. Ma proprio il sangue dei sopravvissuti potrebbe costituire la base per la tanto sospirata cura, e per questo Van e Yuna saranno oggetto di una frenetica caccia all’uomo.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Deer King – Il Re dei Cervi, The Deer King – Il Re dei Cervi, che verrà presentato in anteprima italiana al Cartoons on the Bay il 4 giugno e poi finirà nei cinema SOLO il 27, 28 e 29 giugno, che ci dà un’idea della qualità delle animazioni:

Fonte: YouTube