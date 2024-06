Trailer per The Instigators (film Apple TV+): Matt Damon e Casey Affleck organizzano la rapina perfetta

Titolo originale : The Instigators , uscita : 02-08-2024. Regista : Doug Liman.

Apple Original Films ha lanciato oggi il poster e il trailer di The Instigators, heist thriller che vede protagonisti Matt Damon e Casey Affleck.

Questa la trama ufficiale:

Rory, un padre disperato, e Cobby, un ex detenuto, vengono reclutati per portare a segno una rapina dei guadagni illeciti di un politico corrotto.

Quando il colpo va male, i due si ritrovano in un vortice di caos, inseguiti non solo dalla polizia, ma anche da burocrati arretrati e vendicativi boss del crimine.

Completamente spaesati, convincono la terapeuta di Rory (Hong Chau) a unirsi a loro in una fuga avventurosa per le strade della città che li costringe a mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per sfuggire alla cattura o peggio.

Diretto da Doug Liman (Road House) e scritto da Chuck MacLean e Casey Affleck, il film è interpretato anche da Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina e Toby Jones, con Jack Harlow e Ron Perlman.

