Trailer per The Lair: in Afghanistan tra i mostri geneticamente alterati di Neil Marshall

Titolo originale : The Lair , uscita : 25-08-2022. Regista : Neil Marshall.

Reduce dal terribile The Reckoning (la recensione), Neil Marshall (Dog Soldiers, The Descent) è pronto a tornare sulle scene con il monster movie The Lair, che vede protagonista Charlotte Kirk.

Questa la trama ufficiale:

Il tenente della Royal Air Force Kate Sinclair (Kirk) viene abbattuto in Afghanistan e trova rifugio in un bunker sotterraneo abbandonato dove vengono risvegliate armi biologiche mortali create dall’uomo, metà umane e metà aliene.

Il regista inglese ha commentato:

Sono entusiasta di essere tornato nel mondo dell’action horror dai tempi di ‘The Descent’ e ‘Dog Soldiers’, e questo film ha sicuramente qualche parentela con quei due.

Originariamente concepito come un piccolo film indipendente da girare durante il lockdown, le mie ambizioni sono poi diventate qualcosa di molto più ricco di azione e di mostri, con un tocco di fantascienza. È pieno di personaggi fantastici, spaventi, risate e, naturalmente, alcune scene di morte belle toste.

Nel cast di The Lair ci sono anche Jonathan Howard (Thor: The Dark World) e Jamie Bamber (Battlestar Galactica).

Charlotte Kirk ha scritto la sceneggiatura insieme a Neil Marshall.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Lair, che arriverà nei cinema americani, Digital HD e VOD il 28 ottobre:

Fonte: YouTube