Trailer per The Last Thing Mary Saw: Isabelle Fuhrman peccatrice punita nella NY dell’800

Shudder ha diffuso oggi il poster e il trailer di The Last Thing Mary Saw, horror religioso in costume ambientato nell’anno 1843 che è stato scritto e diretto dall’esordiente Edoardo Vitaletti e vede protagonista Isabelle Fuhrman (Orphan).

Nel cast del film ci sono anche Rory Culkin (Lords of Chaos), Stefanie Scott (Insidious 3) e Judith Roberts (You Were Never Really Here).

Questa la trama ufficiale:

Southold, New York, 1843: la giovane Mary (Scott), mentre il sangue le cola da dietro una benda legata intorno agli occhi, viene interrogata sugli eventi che circondano la morte di sua nonna. Mentre la storia torna indietro nel tempo, vediamo Mary, cresciuta in una famiglia religiosamente repressiva, che trova una felicità fugace tra le braccia di Eleanor (Fuhrman), la domestica di casa.

La sua famiglia, che crede di vedere, parlare e agire per conto di Dio, considera il rapporto tra le due ragazze un abominio, da affrontare nel modo più severo possibile. La coppia tenta di procedere in segreto, ma c’è sempre qualcuno che osserva, o che ascolta, e i rischi del peccato percepito minacciano di trasformarsi in morte, con la tensione che si alza ulteriormente con l’arrivo di un enigmatico sconosciuto (Culkin) e la rivelazione di una forza superiore al lavoro.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Last Thing Mary Saw, che finirà in esclusiva su Shudder il 20 gennaio:

