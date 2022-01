Trailer per The Long Night: Scout Taylor-Compton affronta a colpi di magia nera una setta apocalittica

Well Go USA ha da poco diffuso il poster e il trailer di The Long Night (precedentemente noto come The Coven), horror low budget che vede protagonista la star dei film di Halloween di Rob Zombie, Scout Taylor-Compton al fianco di Nolan Gerard Funk (Hates – House at the End of the Street).

Questa la trama ufficiale:

Mentre è alla ricerca dei genitori che non ha mai conosciuto, la newyorkese Grace (Taylor-Compton) ritorna nei luoghi della sua infanzia, nel profondo sud degli Stati Uniti, con il suo ragazzo (Funk), per indagare su una promettente pista su dove si trovi la sua famiglia.

All’arrivo, il fine settimana della coppia prende però una svolta bizzarra e terrificante quando una setta da incubo e il loro leader iniziano a terrorizzare la coppia in viaggio verso l’adempimento di un’antica e tremenda profezia apocalittica.

Nel cast del film – che è stato diretto da Rich Ragsdale (Curse – La maledizione) e classificato Rated R per ‘violence, language, some disturbing images and nudity’ – c’è anche Deborah Kara Unger (Silent Hill).

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Long Night, che finirà in alcuni cinema americani e in digital HD il 4 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube