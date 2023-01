Trailer per The Offering: nell’obitorio si aggira un antico demone ebraico

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Offering, horror demoniaco d’esordio di Oliver Park che vede protagonisti Nick Blood, Emm Wiseman, Allan Corduner e Paul Kaye.

Lo sceneggiatore Hank Hoffman ha detto:

Una delle mie precedenti professioni è stata di leggere preghiere per i defunti in un obitorio ebraico, da mezzanotte alle sei del mattino, da solo. Quindi ho molta esperienza in questo campo. Per il tempo che ho trascorso in quell’obitorio, posso dire che esiste un’energia. Una presenza.

Oliver Park ha commentato:

Stavo leggendo un horror classico, mi mancano quei film con cui sono cresciuto e dove il dramma viene prima di tutto e c’è ricchezza nella storia.

Questa la trama ufficiale:

Nella speranza di riconciliarsi con il padre ebreo ortodosso, il figlio di un impresario funebre torna a casa insieme alla moglie in dolce attesa.

Ma le sue intenzioni vengono messe alla prova quando l’obitorio di famiglia riceve il corpo di un misterioso cadavere posseduto da un’antica entità che ha in serbo un terribile e infausto piano per il bambino in arrivo…

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Offering, che arriverà nei nostri cinema il 23 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

