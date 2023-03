Trailer per The Resurrection of Charles Manson: Frank Grillo a capo di una setta di esaltati

Titolo originale : The Resurrection of Charles Manson , uscita : 16-03-2023. Regista : Remy Grillo.

Frank Grillo (Anarchia – La notte del giudizio) e Jaime King (White Chicks) sono i protagonista di The Resurrection of Charles Manson, horror thriller low budget di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Una coppia si reca nel deserto per un weekend romantico e per girare un’audizione per un ruolo in un film di prossima uscita. La loro vacanza si trasforma però rapidamente in un’esperienza letale quando diventano il bersaglio di una setta che porta avanti le credenze malvagie e le pratiche omicide della ‘Famiglia Manson’.

Questa setta crede addirittura di poter resuscitare l’oggetto ultimo della loro ossessione – Charles Manson in persona – attraverso uno scioccante rituale di sacrificio umano.

Nel cast del film ci sono anche Katherine Hughes, Josh Plasse, Will Peltz, Sarah Dumont, Vince Hill-Bedford, Tobias Jelinek e Sydelle Noel recitano nel film insieme a Frank Grillo e Jaime King.

In cabina di regia c’è l’esordiente Remy Grillo, mentre della sceneggiatura si sono occupati Brev Moss e Josh Plasse.

In attesa di capire quando arriverà da noi, di seguito trovate il trailer internazionale di The Resurrection of Charles Manson, che verrà distribuito direttamente in digitale il 16 marzo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube