Trailer per Venom: The Last Dance, è in arrivo sulla Terra un esercito di mostri alieni

Titolo originale : Venom: The Last Dance , uscita : 24-10-2024. Regista : Kelly Marcel.

A tre anni da La furia di Carnage, Sony Pictures ha diffuso oggi il primo trailer e il poster di Venom: The Last Dance, l’ultimo capitolo della saga con protagonista Tom Hardy.

Il film è stato scritto e diretto dalla regista esordiente Kelly Marcel, basato su una storia di Tom Hardy e Kelly Marcel stesso ed è stato prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker.

Questa la trama ufficiale:

Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Nel cast del sequel troviamo anche Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange nel Multiverso della Follia), Juno Temple (Fargo, Maleficent), Rhys Ifans (Spider-Man: No Way Home), Peggy Lu (Venom – La furia di Carnage), Alanna Ubach (Bombshell – La voce dello scandalo) e Stephen Graham (Venom – La furia di Carnage).

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 24 ottobre, di seguito – sulle note di Space Oddity di David Bowie – trovate il nuovo trailer doppiato in italiano di Venom: The Last Dance, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube