Trailer per We’re All Going to the World’s Fair: un videogioco virale scatena il body horror

Titolo originale : We're All Going to the World's Fair , uscita : 15-04-2022. Regista : Jane Schoenbrun.

Utopia ha appena diffuso online il poster e il trailer di We’re All Going to the World’s Fair, lungometraggio d’esordio della sceneggiatrice e regista Jane Schoenbrun che è stato selezionato per il Sundance Film Festival.

Questa la trama ufficiale:

Realtà e illusione si scontrano quando Casey decide di prendere parte al World’s Fair Challenge, un misterioso gioco horror online che chiede ai partecipanti, in stile Bloody Mary, di ripetere per tre volte “Voglio andare all’Esposizione Universale” prima di prelevare sangue dal loro dito.

Mentre inizia a documentare cosa succede da quel momento in poi attraverso dei video virali, la sua presa sulla realtà inizia ad allentarsi e una figura misteriosa inizia a chiamarla dalle profondità di Internet, o dal suo stesso inconscio.

I protagonisti del film sono Anna Cobb e Michael J Rogers.

Di seguito trovate il trailer internazionale di We’re All Going to the World’s Fair, che finirà nei cinema americani e in Digital HD il 22 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere sospese tra found footage e body horror:

Fonte: YouTube