Trailer Run Sweetheart Run (film Prime): un appuntamento al buio diventa un incubo

Dopo la presentazione al Sundance Film Festival del 2020 se ne erano perse le tracce, ma Prime Video ha ora diffuso a sorpresa il poster e il trailer di Run Sweetheart Run, ‘social horror’ prodotto dalla Blumhouse che è stato scritto e diretto dalla regista Shana Feste (Un viaggio stupefacente), che viene descritto come ‘Scappa – Get Out incontra Rosemary’s Baby‘.

Questa la trama ufficiale:

Il terrore inizia quando un appuntamento al buio diventa violento e una ragazza (Ella Balinska, Charlie’s Angels) deve tornare a casa attraversando Los Angeles, con l’uomo (Pilou Asbæk, Ghost in the shell) che si getta all’inseguimento.

In una intervista di due anni fa, Shana Feste ha raccontato che, poco più che ventenne, era andata a un appuntamento con un ragazzo “che sembrava incredibile sulla carta”, ma che ben presto era andato tutto a rotoli con lei che, verso l’una del mattino, aveva finito per scappare fuori dalla casa situata sulle colline di Hollywood “senza scarpe, senza telefono e senza borsa”, correndo fino al suo appartamento dopo aver attraversato a West LA con indosso solo il suo abitino nero.

“Quella notte è stata terrificante e illuminante”, ha detto la regista. “Le persone che non pensavo mi avrebbero aiutato, mi hanno aiutato, e le persone che pensavo mi avrebbero aiutato non mi hanno aiutato così tanto come avrebbero potuto. Quello che è successo mentre ero a piedi, tornando a casa mia è stato quasi peggio di quello che è successo all’appuntamento.”

Tra i protagonisti di Run Sweetheart Run – che è stato classificato R-Rated per ‘horror violence, bloody images, language, sexual references and brief nudity’ – ci sono anche Clark Gregg (Avengers), Jess Gabor (Shameless), Shohreh Aghdashloo, Aml Ameen, Dayo Okeniyi e Betsy Brandt.

In attesa di vederlo in esclusiva su Prime Video il 28 ottobre, di seguito trovate il trailer internazionale di Run Sweetheart Run:

