28 settembre 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 28 settembre 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Tim Roth è entrato nel cast del film Peaky Blinders di Steven Knight. Si unisce a Cillian Murphy, Rebecca Ferguson e Barry Keoghan.

– Hilary Swank è entrata nel cast dell’imminente terza stagione di Yellowjackets di Paramount+ e Showtime. L’attrice sarà una guest star ricorrente.

– I co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran stanno producendo un film live-action incentrato sui personaggi DC Bane e Deathstroke. La sceneggiatura è attualmente in fase di stesura da parte di Matthew Orton (Captain America: Brave New World). Al momento non c’è un regista e non ci sono dettagli da condividere sulla trama.

– Variety riporta che la serie Chucky è stata cancellata dopo 3 stagioni. A quanto pare “si era parlato di riportare in onda la serie per una stagione finale più corta o addirittura per un film conclusivo, ma alla fine non se ne è fatto nulla”.

– Qualche mese fa, Mel Gibson ha confermato che dirigerà Arma letale 5, ma sappiamo che sta anche lavorando al sequel de La passione di Cristo. Quando gli è stato chiesto quale di questi due film entrerà prima in produzione durante una recente intervista con CB, ha detto:

Non lo so, ed è questa la cosa divertente. Voglio dire, ci sono vari ostacoli per mettere in piedi qualsiasi film, e non solo per quanto riguarda il budget, ma ci sono tipo 1.000.001 ragioni per cui qualcosa vada bene e perché non vada bene. Quindi, a questo punto, è davvero una specie di azzardo scegliere cosa cominciare per primo e cosa è nato prima, se l’uovo o la gallina.

– Parlando con Variety, Courtney Cox ha rivelato di essere ancora apparentemente in trattative per interpretare nuovamente Gale Weathers in Scream 7: “Non ho ancora firmato ufficialmente. Non lo sono, ma ci sarà uno Scream 7”.

– Disney+ ha diffuso le nuove date di debutto di due serie targate Pixar Animation Studios. Si tratta di Dream Productions, dal mondo di Inside Out si torna nella mente di Riley, questa volta per esplorare i meccanismi interni dello studio cinematografico dietro i suoi sogni (4 episodi dall’11 dicembre 2024) e di Win or Lose, che segue le storie intrecciate di diversi personaggi che si preparano alla grande partita del campionato di softball (8 episodi, ognuno dei quali segue un nuovo personaggio, dal 19 febbraio 2025).

– Diffuso il trailer di Elevation, horror con Anthony Mackie (Captain America: The Winter Soldier) e Morena Baccarin (Deadpool) diretto da George Nolfi (I guardiani del destino) —> i dettagli

– Deadline riporta che gli Amazon MGM Studios stanno procedendo con la serie televisiva di RoboCop, con James Wan a bordo in veste di produttore esecutivo con la sua Atomic Monster —> i dettagli

– James Cameron fa mea culpa su Terminator – Destino Oscuro parlando dei motivi del flop —> le dichiarazioni

– Peacock ha diffuso il trailer e la data di uscita di Hysteria!, serie thriller che vede tra i protagonisti Bruce Campbell —> i dettagli

