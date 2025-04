John Wick 5 è ufficiale: Keanu Reeves torna, confermato anche Stahelski

È ufficiale: John Wick non ha ancora finito di uccidere. Durante il CinemaCon 2025 a Las Vegas, Lionsgate ha confermato lo sviluppo di John Wick: Chapter 5, e ha annunciato il ritorno dell’intero team originale: Keanu Reeves tornerà nel ruolo iconico del sicario vestito di nero, affiancato dal regista Chad Stahelski e dai produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee.

L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione ufficiale dello studio, che ha ribadito il suo impegno totale verso l’espansione del cosiddetto Wick-verse, un universo narrativo in continua crescita che include uno spin-off animato e un nuovo film diretto da Donnie Yen incentrato sul personaggio di Caine.

John Wick: Chapter 4 ha incassato oltre 440 milioni di dollari nel mondo, superando i già ottimi risultati dei capitoli precedenti. Complessivamente, il franchise ha superato la soglia del miliardo di dollari a livello globale, un risultato straordinario per una saga nata da un action low-budget.

Nel frattempo, l’universo narrativo di Wick si espande: Ballerina, lo spin-off con Ana de Armas, uscirà il 6 giugno, mentre è in fase di sviluppo una nuova serie TV intitolata John Wick: Under the High Table.

Lionsgate ha voluto sottolineare che John Wick 5 non è solo un’altra operazione commerciale, ma un progetto nato da una vera urgenza narrativa. Come ha spiegato Joe Drake, presidente della Motion Picture Group:

“Keanu, Chad, Basil ed Erica non sarebbero tornati se non avessero avuto qualcosa di veramente fenomenale e originale da raccontare con questi personaggi e questo mondo. Non vediamo l’ora che il pubblico scopra dove ci porterà questo nuovo capitolo.”

I produttori Iwanyk e Lee hanno aggiunto:

“È fondamentale raccontare questa storia nel modo giusto e dare alla storia di John il passo successivo che merita. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio.”

Quindi no, John Wick non è morto, è solo in fase di ricarica. E a quanto pare, anche le ginocchia di Keanu Reeves sono tornate in forma.

