Project Hail Mary spiegazione: quanto è realistico il film con Ryan Gosling?

Il Sole si sta spegnendo. Non tra miliardi di anni, ma adesso. È da questa premessa brutale e immediata che L’ultima Missione: Project Hail Mary costruisce la sua tensione, trasformando una minaccia cosmica in un racconto intimo e profondamente umano, affidato allo sguardo spaesato di Ryan Gosling, solo nello spazio e senza memoria.

Seguono SPOILER

Il film segue Ryland Grace, biologo risvegliatosi su un’astronave senza ricordare chi sia né perché si trovi lì. Attraverso una struttura fatta di ricordi frammentati, lo spettatore ricostruisce insieme a lui la verità: una missione disperata verso Tau Ceti, l’unica stella apparentemente immune al fenomeno che sta condannando il nostro sistema solare. È un impianto narrativo che gioca sull’ignoto, ma anche sulla progressiva acquisizione di conoscenza, trasformando ogni rivelazione scientifica in un momento di tensione drammatica.

Il cuore dell’intera costruzione è rappresentato dagli astrofagi, microrganismi alieni capaci di nutrirsi dell’energia stellare. Andy Weir li considera la sua intuizione più riuscita, arrivando a dichiarare: «Senza dubbio sceglierei gli astrofagi… se esistessero davvero, cambierebbero completamente il mondo». È una premessa radicale, ma non arbitraria. Il film la radica infatti in ipotesi reali dell’astrobiologia, suggerendo che la vita possa esistere anche al di fuori dei parametri terrestri.

Come sottolinea lo stesso autore: «Non volevo inventare completamente ogni forma di vita… così ho scelto un evento di panspermia», richiamando la teoria secondo cui la vita potrebbe diffondersi nello spazio da un sistema all’altro. Nel dettaglio, gli astrofagi vengono descritti come organismi capaci di convertire l’energia stellare in neutrini e poi in luce per spostarsi tra i sistemi, un meccanismo puramente teorico ma costruito con coerenza interna.

Questa scelta definisce l’identità del film (e del romanzo): non tanto un racconto realistico, quanto un sistema coerente costruito attorno a un’unica grande deviazione dalla realtà. Tutto il resto, invece, cerca una base concreta. L’ibernazione degli astronauti, ad esempio, non è più pura fantasia: alcune ricerche suggeriscono che potrebbe diventare praticabile nel giro di pochi decenni. Lo stesso vale per la gravità artificiale generata dalla rotazione della nave, o per alcune tecnologie di propulsione ancora in fase sperimentale.

Non a caso, proprio gli astrofagi diventano anche la chiave energetica della missione: una fonte capace, almeno teoricamente, di rendere possibile un viaggio interstellare immediato, trasformando una minaccia esistenziale in una risorsa senza precedenti. È in questa stratificazione che Project Hail Mary trova credibilità, non nella verità assoluta delle sue idee, ma nella loro plausibilità complessiva.

Il confronto con Sopravvissuto – The Martian evidenzia però un cambiamento significativo. Là il conflitto era fisico e immediato, legato alla sopravvivenza individuale; qui diventa concettuale, quasi filosofico. Come afferma Weir: «Il film esplora territori nuovi… la biologia speculativa». Non si tratta più solo di risolvere problemi tecnici, ma di comprendere forme di vita che sfuggono alla nostra definizione stessa di esistenza.

È in questo contesto che si inserisce Rocky, l’entità aliena con cui Grace entra in contatto. La sua presenza non serve solo a introdurre un elemento emotivo, ma amplia il discorso sulla diversità biologica e cognitiva. Se gli astrofagi mettono in crisi l’idea di vita microscopica, Rocky mette in crisi quella di intelligenza. Il film suggerisce che la vita possa emergere in condizioni radicalmente diverse, un’ipotesi che, pur restando teorica, trova eco in alcune ricerche contemporanee.

Accanto a queste forme di vita, la narrazione introduce anche l’idea di un equilibrio biologico più complesso, con organismi predatori degli astrofagi, a suggerire che persino una minaccia cosmica possa rientrare in dinamiche evolutive più ampie. E allo stesso tempo ribadisce un punto cruciale della scienza reale: potremmo non essere nemmeno in grado di riconoscere la vita aliena quando la incontriamo, perché basiamo le nostre ricerche su modelli terrestri.

Dal punto di vista cinematografico, la regia di Phil Lord e Christopher Miller sceglie di tradurre la complessità scientifica in immagini accessibili, alternando momenti di isolamento claustrofobico a visioni più ampie dello spazio profondo. Il ritmo segue la logica della scoperta, con sequenze che privilegiano il processo rispetto all’azione. In questo senso, l’interpretazione di Gosling diventa centrale: trattenuta, quasi minimale, costruita su sguardi e silenzi più che su dichiarazioni esplicite, restituisce il peso psicologico di una missione senza ritorno.

Non mancano, tuttavia, alcune semplificazioni. Rispetto al rigore quasi matematico di The Martian, qui la narrazione si concede scorciatoie, soprattutto quando la complessità scientifica rischia di rallentare il racconto. L’efficienza energetica degli astrofagi, in particolare, resta una forzatura evidente. Ma il film non tenta mai di mascherarla. Al contrario, sembra accettarla come condizione necessaria per sviluppare la propria visione.

Ciò che emerge è una concezione precisa della fantascienza: non un esercizio di previsione, ma uno spazio di possibilità. Basta un’idea impossibile, purché tutto il resto reagisca ad essa in modo credibile. È questo equilibrio a rendere Project Hail Mary un’opera capace di distinguersi in un panorama spesso dominato dall’effetto spettacolare fine a se stesso.

Alla fine, Project Hail Mary non dimostra che tutto questo potrebbe accadere davvero. Fa qualcosa di più raro: ci convince che, se accadesse, sapremmo come affrontarlo. Ed è in questa illusione lucida, costruita con rigore e immaginazione, che il film trova la sua forza più duratura.

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