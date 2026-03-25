Teaser per Carolina Caroline: Samara Weaving è una truffatrice improvvisata

Magnolia Pictures ha diffuso il primo teaser trailer di Carolina Caroline, e tutto lascia pensare a un viaggio estivo caotico, romantico e criminale nel cuore degli Stati Uniti.

Diretto da Adam Carter Rehmeier (Dinner in America, Snack Shack), il film unisce Samara Weaving e Kyle Gallner (Strange Darling) in una storia che mescola amore, truffe e decisioni sbagliate lungo il sud-est americano.

La Weaving interpreta Caroline Daniels, una donna intrappolata in una piccola città del Texas, che sogna qualcosa di più grande della vita che le è stata assegnata. Tutto cambia quando incontra un affascinante vagabondo (Gallner): un piccolo raggiro osservato per caso diventa la scintilla che mette in moto una serie di eventi destinati a sfuggire di mano. Quella che nasce come curiosità si trasforma presto in una partnership fatta di truffe, adrenalina e un legame molto più complicato.

La descrizione ufficiale recita:

“Nel suo nuovo affresco di Americana anarchica, lo sceneggiatore e regista Adam Carter Rehmeier ci presenta innanzitutto l’effervescente Samara Weaving nel ruolo di Caroline. Annoiata e intrappolata in una vita piccola in una piccola città, si prende cura devotamente del padre single (Jon Gries), mentre sogna di fuggire da un mondo polveroso e monotono. Ma quando osserva un affascinante vagabondo (Gallner) mettere a segno una piccola truffa per pochi dollari, la sua curiosità la spinge a conoscerlo, dando il via a un apprendistato. In breve tempo, la loro redditizia — ma instabile — attività criminale si intreccia con una relazione passionale.”

Nel cast troviamo anche Kyra Sedgwick. Le prime reazioni parlano di un film definito “un viaggio travolgente, tragico e pieno di energia”, con “due interpretazioni protagoniste esplosive”.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Carolina Caroline, che arriverà nei cinema statunitensi il 5 giugno, promettendo un racconto guidato dai personaggi, tra caos emotivo e criminalità improvvisata:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube