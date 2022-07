Muoiono a 80 anni David Warner (Il presagio) e 83 anni Paul Sorvino (Quei bravi ragazzi)

Doppio lutto nel mondo del cinema quest’oggi. In mattinata abbiamo appreso la triste notizia che il leggendario attore britannico David Warner, vincitore di un Emmy Award, è morto all’età di 80 anni a causa di una malattia correlata al cancro.

“Warner è morto domenica a Denville Hall, una casa di cura per chi lavora nell’industria dell’intrattenimento”, ha riferito la BBC. “Negli ultimi 18 mesi ha risposto alla sua diagnosi con una grazia e una dignità uniche”, ha commentato la famiglia di Warner in una dichiarazione rilasciata alla BBC.

I fan del cinema horror ricorderanno David Warner per il suo lavoro nel classico Il Presagio del 1976, in cui interpretava il ruolo di uno sventurato fotografo di nome Jennings.

All’interno del genere, ha anche preso parte a titoli quali La bottega che vendeva la morte (1974), Le ali della notte (1979), The Island (1980), Frankenstein (1984), La brillante carriera di un giovane vampiro (1987), Waxwork – Benvenuti al museo delle cere (1988), Cast a Deadly Spell (1991), “Tales from the Crypt” (1992), Body Bags (1993), Necronomicon (1993), Il seme della follia (1994), Ice Cream Man (1995) e Scream 2 (1997).

Altri ruoli importanti includono I banditi del tempo, TRON, Star Trek V, I segreti di Twin Peaks, Titanic e Penny Dreadful.

In serata abbiamo poi appreso Paul Sorvino è morto all’età di 83 anni, per cause naturali. La moglie Dee Dee Sorvino ha dichiarato: “I nostri cuori sono spezzati, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai impreziosito il grande schermo e il palcoscenico”.

Paul Sorvino è forse più noto per aver interpretato Paulie Cicero in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese nel 1990, ma nel corso degli anni ha fatto qualche escursione anche nel genere horror.

Per cominciare, Paul Sorvino ha interpretato il reverendo Penny nel film TV di Wes Craven Sonno di ghiaccio del 1985, poi è stato il colonnello Spears in Stuff – Il gelato che uccide del 1985, mentre più recentemente ha impersonato Rotti Largo in Repo! The Genetic Opera.

In totale, Paul Sorvino ha accumulato oltre 170 apparizioni lungo una carriera durata diversi decenni, apparendo in film tra cui Panico a Needle Park, Cruising, Reds, Dick Tracy, Rocketeer e Bulworth – Il senatore, oltre a serie TV come Law & Order e Godfather of Harlem.

Lascia i figli Mira, Michael e Amanda.

© Riproduzione riservata