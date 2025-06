Phasmophobia diventa un film: Blumhouse e James Wan portano il videogioco horror al cinema

Blumhouse ha annunciato l’adattamento cinematografico di Phasmophobia, il celebre videogioco horror multiplayer, durante il suo primo evento ufficiale “The Business of Fear” a Hollywood. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Atomic Monster di James Wan e con gli sviluppatori originali della Kinetic Games.

Lanciato nel 2020, Phasmophobia è diventato un titolo di culto nel panorama horror cooperativo. Sviluppato dallo studio britannico Kinetic Games, il gioco ha venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il mondo, distinguendosi per il suo approccio unico: niente armi, solo comunicazione, sopravvivenza e tensione crescente in un’esperienza paranormale in prima persona.

Dopo il successo di Five Nights at Freddy’s, Blumhouse conferma la sua strategia di adattare videogiochi horror al cinema. Il film di Phasmophobia non ha ancora un cast o una data d’uscita, ma rientra in un’offerta sempre più ampia che include anche M3GAN 2.0, Black Phone 2 e Five Nights at Freddy’s 2.

Secondo una ricerca interna condotta da Blumhouse nel luglio 2024, l’horror paranormale è oggi tra i sottogeneri più richiesti, insieme a slasher, survival horror e thriller psicologici. Durante l’evento, Jason Blum, James Wan, Abhijay Prakash e l’analista Stephen Follows hanno discusso l’evoluzione del genere, sottolineando come la varietà tematica sia la chiave della sua longevità.

Resta da vedere chi verrà coinvolto per scrivere e dirigere il film, e in che modo il team tradurrà sul grande schermo l’atmosfera tesa e collaborativa che ha reso Phasmophobia un classico moderno dell’horror interattivo.

