The Twilight World: Werner Herzog debutta nell’animazione con il racconto di Hiroo Onoda

Werner Herzog entra nel mondo dell’animazione, e per farlo collabora con gli studi dietro a Flee e The Animatrix. Il leggendario regista tedesco di Grizzly Man e Aguirre, furore di Dio porterà sullo schermo il suo romanzo bestseller The Twilight World, che diventerà un lungometraggio animato.

Il film racconterà la storia vera e surreale di Hiroo Onoda, un ufficiale dell’intelligence giapponese che si rifiutò di accettare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per quasi trent’anni, rimase nascosto nella giungla delle Filippine, conducendo una guerra personale contro un nemico che non esisteva più. Narrato dallo stesso Herzog, il film sarà sviluppato da studi di animazione noti per una narrazione visiva ambiziosa e ricca di emozioni.

Sun Creature Studio, il team danese con sede in Francia già autore del candidato all’Oscar Flee, guiderà la produzione. A loro si affiancherà come co-produttore Psyop, studio con sedi negli Stati Uniti e in Germania, noto per il suo stile visivo creativo e orientato al worldbuilding. La sceneggiatura è firmata da Herzog insieme a Michael Arias (Tekkonkinkreet, The Animatrix) e Luca Vitale.

Per Herzog, si tratta di un’evoluzione inaspettata dalla pagina allo schermo: «Ho sempre pensato che la storia di Hiroo Onoda, vissuta come un sogno febbrile lungo quasi trent’anni nella giungla, fosse adatta solo alla letteratura, non al cinema – ed è per questo che ho scelto di raccontarla in un romanzo.»

La prospettiva è cambiata quando i produttori di Psyop gli hanno proposto l’idea dell’animazione: «Solo quando i produttori di Psyop mi hanno proposto di adattare la storia di Onoda in un film animato, ho capito il potenziale che l’animazione aveva per raccontare questa vicenda in modo davvero coinvolgente e immaginifico.»

Il produttore Andrew Linsk di Psyop si è detto entusiasta di lavorare con Herzog, definendolo «una lezione magistrale di narrazione sfumata». «Questa storia in particolare – per il modo onirico ed espressionista con cui affronta la percezione del tempo da parte dei personaggi – è particolarmente adatta all’animazione», ha aggiunto, descrivendo la sceneggiatura come «non convenzionale».

Amanda Miller, anche lei produttrice per Psyop, ha sottolineato: «La sensibilità dello studio, unita alla vasta rete di talenti francesi dell’animazione, li rende il partner perfetto per questo progetto.» The Twilight World è attualmente in fase di sviluppo, con l’inizio della produzione previsto per i primi mesi del 2026.

Nel frattempo, Herzog è anche impegnato sul set del suo prossimo film live-action, Bucking Fastard, con protagoniste Kate e Rooney Mara. È un periodo sorprendente nell’universo creativo di Herzog, e questo nuovo progetto potrebbe rivelarsi una delle sue esplorazioni più originali di sempre.

