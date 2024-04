Chris Carter su X-Files: “Per Scully volevano una bomba sexy alla Pamela Anderson”

Titolo originale : The X-Files , uscita : 10-09-1993. Stagioni : 12.

Il creatore di X-Files, Chris Carter, ha recentemente parlato del suo progetto iniziale per la serie, ricordando la reazione dei dirigenti dello studio al tipo di attrice che volevano vedere nel ruolo dell’agente Dana Scully.

Secondo Chris Carter, i dirigenti della Fox non erano contenti che Gillian Anderson fosse stata scritturata per il ruolo, perché volevano “una bomba sexy alla Pamela Anderson“.

Chris Carter ha ricordato che i dirigenti dello studio gli chiesero: “Dov’è il sex appeal??“.

Durante l’intervista con Inverse, il creatore dello storico show ha poi sottolineato:

Anche se Gillian è bellissima, non era la loro idea di donna sexy. Innanzitutto perché non riuscivano a capire cosa stessi cercando di ottenere con la serie. E poi era una sconosciuta, e quindi questo non aiuta mai.

Per fortuna, la storia gli ha dato ragione …

Di seguito la storica sigla di X-Files:

© Riproduzione riservata

Fonte: Variety