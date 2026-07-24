Sezione:

Home » TV » Sci-Fi & Fantasy » Draghi, avventure e lo stesso stile del film Dungeons and Dragons: ecco la serie fantasy da vedere su Prime Video

Draghi, avventure e lo stesso stile del film Dungeons and Dragons: ecco la serie fantasy da vedere su Prime Video

24/07/2026 news di Andrea Palazzolo

Otto reietti in un'avventura fantasy animata tratta da Dungeons and Dragons. Scopri trama, cast e personaggi.

Poster di Dungeons and Dragons L'Onore dei Ladri

Prime Video ha portato sugli schermi una nuova avventura animata per conquistare tanto i fan del fantasy quanto chi cerca semplicemente una storia coinvolgente e ben costruita. The Mighty Nein, sequel di La leggenda di Vox Machina, ma funziona perfettamente anche come prodotto autonomo, ambientato nello stesso universo fantastico di Exandria, vent’anni dopo gli eventi della serie madre.

La peculiarità di questo progetto risiede nelle sue origini. Non nasce da zero, ma affonda le radici nella celebre web serie Critical Role, dove un gruppo di doppiatori professionisti si riunisce per giocare campagne epiche di Dungeons & Dragons davanti a migliaia di spettatori. Quel che accade attorno a un tavolo, tra dadi e fogli di personaggio, si trasforma qui in un’animazione di alta qualità prodotta da Metapigeon, Titmouse e Amazon MGM Studios.

Nel cuore del continente di Wildemount, nel regno di Xhornas, otto figure improbabili si ritrovano invischiati in un conflitto che non hanno cercato. Non sono eroi classici, anzi. Sono emarginati, ciascuno portatore di un passato travagliato, di segreti mai rivelati e di ferite che ancora sanguinano. C’è Caleb Widogast, mago del fuoco umano tormentato da scelte che non può dimenticare. Jester Lavorre, chierica tiefling caotica e imprevedibile, capace di portare luce e confusione in egual misura. Fjord Stone, il pirata mezzorco warlock marinaio con un rapporto complicato con forze che sfuggono al suo controllo.

E poi ci sono gli altri: Beauregard Lionett, esperta di arti marziali con un carattere glaciale e diretto. Yasha Nydoorin, barbaro mercenario aasimar dalla forza letale. Mollymauk Tealeaf, elfo scuro che legge i tarocchi e porta con sé un’aria di mistero. Veth, meglio conosciuta come Nott il coraggioso, goblin ladra di genio e astuzia. Infine, c’è chi completa questo puzzle: personaggi secondari ma non meno importanti che arricchiscono la narrazione.

Quello che unisce questi otto disadattati non è la nobiltà d’animo o un giuramento eroico, ma la necessità. Una reliquia arcana nota come The Beacon cade nelle mani sbagliate, e le conseguenze potrebbero essere devastanti per l’intero regno. Costretti dalle circostanze, i protagonisti formano una famiglia bizzarra ma stranamente affiatata, dove le differenze diventano punti di forza e dove la vulnerabilità si trasforma in coraggio condiviso.

La prima stagione si compone di otto episodi da circa 45 minuti ciascuno, sufficienti per sviluppare non solo l’intreccio principale ma anche le dinamiche tra i personaggi, elemento fondamentale in una storia che nasce dal gioco di ruolo. La serie è creata e sviluppata da Tasha Huo, che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Zak Schwartz, Sam Riegel, Travis Willingham, Marque Franklin-Williams e Tania Lotia. La regia è affidata a Eugene Lee, che gestisce il ritmo narrativo alternando momenti d’azione a sequenze più intime e riflessive.

Il cast vocale originale è composto dagli stessi attori che hanno dato vita ai personaggi nella web serie Critical Role. Laura Bailey presta la voce a Jester, Liam O’Brien a Caleb, Taliesin Jaffe a Mollymauk, Ashley Johnson a Yasha, Matthew Mercer a Essek Thelyss, Marisha Ray a Beauregard, Sam Riegel a Nott e Travis Willingham a Fjord. Tra le aggiunte di prestigio spicca Lucy Liu nel ruolo dell’imperatrice Leylas Kryn, mentre Mark Strong interpreta Trent Ikithon, figura che promette di portare tensione e complessità alla narrazione.

Tra magia arcana, combattimenti mozzafiato, intrighi politici e momenti di pura umanità, The Mighty Nein si propone come una delle proposte più interessanti del panorama seriale fantasy. Otto reietti, un mondo in pericolo, una reliquia che potrebbe cambiare tutto: gli ingredienti ci sono tutti. Resta solo da lasciarsi trasportare.

© Riproduzione riservata

Tags:
avatar seven havens serie 2026
Sci-Fi & Fantasy

Primo teaser della serie Avatar: Seven Havens, il futuro prende forma

 di Stella Delmattino

Paramount+ svela il primo sguardo al nuovo capitolo animato dell'universo creato da Michael DiMartino e Bryan Konietzko

blade runner 2099 serie tv Hunter Schafer
Sci-Fi & Fantasy

Blade Runner 2099: le prime immagini ufficiali della serie Prime Video

 di Stella Delmattino

Prime Video offre un primo sguardo alla nuova serie ambientata cinquant'anni dopo Blade Runner 2049, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer protagoniste

Una scena di Secret Level
Sci-Fi & Fantasy

Robot, mostri, azione e tanto altro: su Prime Video trovi la miniserie perfetta per videogiocatori (e non)

 di Andrea Palazzolo

Su Prime Video puoi trovare la miniserie perfetta se sei un videogiocatore o per chi vuole esplorare questo mondo.

sauron gli anelli del potere serie
Sci-Fi & Fantasy

Gli Anelli del Potere 3 mostrerà finalmente la forgiatura dell’Unico Anello

 di Stella Delmattino

La nuova stagione della serie Prime Video si prepara ad affrontare uno degli eventi più attesi dell'intera Seconda Era, con un Sauron ormai pronto a uscire definitivamente dall'ombra

Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 2)

Si conclude il nostro viaggio in quello che è probabilmente l'anno tra i più significativi e sottovalutati della storia recente del cinema sci-fi, quello in cui arrivarono nelle sale Blade Runner e La Cosa, innescando una reazione a catena la cui eredità è ancora oggi pesantissima

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 2)

Prosegue e si conclude l'analisi sul sottogenere, che può contare su esponenti di spicco del calibro di Taxi Driver e che ha trovato in qualche modo un omologo nel poliziottesco dei commissari 'di ferro' nostrano

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 1)

Da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Il giustiziere della notte, ripercorriamo la nascita, le caratteristiche e le motivazioni di uno dei sottogeneri più controversi e chiacchierati

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 1)

Ripercorriamo un anno fondamentale nella storia della sci-fi su celluloide, con l'uscita di La Cosa di John Carpenter e Blade Runner di Ridley Scott (e non solo), cercando di capire i motivi del loro flop all'epoca e il fondamentale lascito per il cinema a venire

 Leggi di più
Speciale

60 cose da sapere su Black Panther di Ryan Coogler

Tutto ciò che dovete conoscere sul nuovo film della Marvel che ci porta nel misterioso regno di Wakanda insieme al protagonista Chadwick Boseman

 Leggi di più