Draghi, avventure e lo stesso stile del film Dungeons and Dragons: ecco la serie fantasy da vedere su Prime Video

Prime Video ha portato sugli schermi una nuova avventura animata per conquistare tanto i fan del fantasy quanto chi cerca semplicemente una storia coinvolgente e ben costruita. The Mighty Nein, sequel di La leggenda di Vox Machina, ma funziona perfettamente anche come prodotto autonomo, ambientato nello stesso universo fantastico di Exandria, vent’anni dopo gli eventi della serie madre.

La peculiarità di questo progetto risiede nelle sue origini. Non nasce da zero, ma affonda le radici nella celebre web serie Critical Role, dove un gruppo di doppiatori professionisti si riunisce per giocare campagne epiche di Dungeons & Dragons davanti a migliaia di spettatori. Quel che accade attorno a un tavolo, tra dadi e fogli di personaggio, si trasforma qui in un’animazione di alta qualità prodotta da Metapigeon, Titmouse e Amazon MGM Studios.

Nel cuore del continente di Wildemount, nel regno di Xhornas, otto figure improbabili si ritrovano invischiati in un conflitto che non hanno cercato. Non sono eroi classici, anzi. Sono emarginati, ciascuno portatore di un passato travagliato, di segreti mai rivelati e di ferite che ancora sanguinano. C’è Caleb Widogast, mago del fuoco umano tormentato da scelte che non può dimenticare. Jester Lavorre, chierica tiefling caotica e imprevedibile, capace di portare luce e confusione in egual misura. Fjord Stone, il pirata mezzorco warlock marinaio con un rapporto complicato con forze che sfuggono al suo controllo.

E poi ci sono gli altri: Beauregard Lionett, esperta di arti marziali con un carattere glaciale e diretto. Yasha Nydoorin, barbaro mercenario aasimar dalla forza letale. Mollymauk Tealeaf, elfo scuro che legge i tarocchi e porta con sé un’aria di mistero. Veth, meglio conosciuta come Nott il coraggioso, goblin ladra di genio e astuzia. Infine, c’è chi completa questo puzzle: personaggi secondari ma non meno importanti che arricchiscono la narrazione.

Quello che unisce questi otto disadattati non è la nobiltà d’animo o un giuramento eroico, ma la necessità. Una reliquia arcana nota come The Beacon cade nelle mani sbagliate, e le conseguenze potrebbero essere devastanti per l’intero regno. Costretti dalle circostanze, i protagonisti formano una famiglia bizzarra ma stranamente affiatata, dove le differenze diventano punti di forza e dove la vulnerabilità si trasforma in coraggio condiviso.

La prima stagione si compone di otto episodi da circa 45 minuti ciascuno, sufficienti per sviluppare non solo l’intreccio principale ma anche le dinamiche tra i personaggi, elemento fondamentale in una storia che nasce dal gioco di ruolo. La serie è creata e sviluppata da Tasha Huo, che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Zak Schwartz, Sam Riegel, Travis Willingham, Marque Franklin-Williams e Tania Lotia. La regia è affidata a Eugene Lee, che gestisce il ritmo narrativo alternando momenti d’azione a sequenze più intime e riflessive.

Il cast vocale originale è composto dagli stessi attori che hanno dato vita ai personaggi nella web serie Critical Role. Laura Bailey presta la voce a Jester, Liam O’Brien a Caleb, Taliesin Jaffe a Mollymauk, Ashley Johnson a Yasha, Matthew Mercer a Essek Thelyss, Marisha Ray a Beauregard, Sam Riegel a Nott e Travis Willingham a Fjord. Tra le aggiunte di prestigio spicca Lucy Liu nel ruolo dell’imperatrice Leylas Kryn, mentre Mark Strong interpreta Trent Ikithon, figura che promette di portare tensione e complessità alla narrazione.

Tra magia arcana, combattimenti mozzafiato, intrighi politici e momenti di pura umanità, The Mighty Nein si propone come una delle proposte più interessanti del panorama seriale fantasy. Otto reietti, un mondo in pericolo, una reliquia che potrebbe cambiare tutto: gli ingredienti ci sono tutti. Resta solo da lasciarsi trasportare.

© Riproduzione riservata