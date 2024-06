Eric: la recensione dei 6 episodi della serie fanta-thriller con Benedict Cumberbatch (su Netflix)

New York negli anni ’80: una città di abiti indecorosi, brutti tagli di capelli e pessime vibrazioni. Con il vapore che sibila dagli tombini, gli edifici ricoperti da un secolo di inquinamento e la metropolitana percorsa da disperati e squilibrati, è lo scenario perfetto per Eric, fanta-dramma in 6 episodi da 50 minuti appena finito su Netflix che racconta di un bambino smarrito tra i disagiati della Grande Mela.

Vincent (Benedict Cumberbatch) è un burattinaio e il principale creatore di un programma televisivo per bambini di successo in stile Sesamo Apriti, intitolato Good Day Sunshine. Quando suo figlio Edgar (Ivan Morris Howe), di nove anni, scompare mentre si sta recando a scuola, l’intero mondo di Vincent va in frantumi.

Il suo già precario rapporto con la moglie Cassie (Gaby Hoffmann) si disintegra, la fragile tregua con i suoi ricchi genitori si trasforma in una guerra totale e Vincent ricade nell’abuso di sostanze. Ad accompagnare l’uomo in questo viaggio verso il crollo psichico c’è Eric, un grosso pupazzo sboccato e, cosa fondamentale, immaginario, che Vincent sta costruendo sulla base delle specifiche di Edgar.

“I veri mostri non sono sotto il letto”, dice Eric a Vincent, mentre gli appare per la prima volta. “Andiamo a cercare il tuo fottuto ragazzo!”.

Eric nasce da un’idea della scrittrice britannica Abi Morgan, le cui opere hanno spaziato dal commerciale (il biopic su Margaret Thatcher The Iron Lady o Suffragette, con Meryl Streep) a qualcosa di molto più tagliente, come Shame di Steve McQueen o il thriller Sex Traffic del 2004.

Questi ultimi progetti forniscono una migliore guida per il tono generale di Eric. Anche se l’ombra di Big Bird (aka Bibo) incombe sulla miniserie come un, come dire, grande uccello, c’è una vena oscura e misantropica in filigrana.

Gran parte dell’azione di Eric si svolge infatti nei torbidi sotterranei di New York, ma la vera fogna attraversa l’establishment. Questo è un mondo depravato, in cui anche la cosa più innocente – un personaggio televisivo per bambini – deve sputare piume per riparare i torti.

Al centro di tutto questo c’è il Vincent di Benedict Cumberbatch. Nonostante una strana campagna di ‘lancio’ una decina d’anni fa – quando l’attore è stato scritturato in film che hanno poi fatto incetta di premi come The Imitation Game, I segreti di Osage County ed Edison — L’uomo che illuminò il mondo, oltre a diventare il supereroe Doctor Strange – il 47enne dà il meglio di sé quando interpreta personaggi strambi.

L’ospite inquietante di Espiazione, l’ubriaco che si autodistrugge in Patrick Melrose, il cowboy scostante di Il potere del cane. Vincent si inserisce in questo filone: un disadattato arrabbiato, antipatico, drogato, che si imbarca nella ricerca di Edgar nonostante i suoi limiti personali. “Ti hanno mai detto che sei uno stronzo?”. Vincent chiede al suo amico immaginario, Eric. È una domanda che quasi ogni personaggio della narrazione potrebbe rivolgere a Vincent.

A volte l’interpretazione corre il rischio di risultare troppo respingente, ma Benedict Cumberbatch mantiene Vincent al giusto livello di viscidezza.

Rispetto a questo ruolo centrale, il detective di McKinley Belcher III, Ledroit, non è abbastanza sfaccettato. I difetti di Vincent e della moglie adultera Cassie sono ben delineati; Ledroit è semplicemente uno strumento per portare avanti la trama. È sintomatico dello squilibrio fondamentale che attraversa Eric.

Abi Morgan e soci si divertono molto con il realismo magico di Vincent e di Eric, passando da un genere all’altro. Un attimo prima la serie sembra influenzata da Zodiac di David Fincher, un attimo dopo da Birdman di Alejandro Iñárritu.

Eppure, l’elemento procedurale – la condanna della corruzione all’interno della polizia di New York e del consiglio comunale, così come gli omicidi di bambini, i rapimenti e gli abusi sessuali – si perde in questo caleidoscopio. Il destino di Edgar diventa sempre più irrilevante, come se la sparizione avesse esaurito la sua funzione una volta che la psiche a pezzi di Vincent prende il centro della scena.

Come dramma su una persona scomparsa, Eric non è quindi al livello di Gone Girl o Il segreto dei suoi occhi. Tuttavia, questo è solo uno dei fili che Eric sta intessendo. “Ti stanno chiedendo di inventare una nuova marionetta”, dice Cassie al marito, “non di fare Guerra e Pace”.

Eric ha però molto di più da dire sul dolore, sul trauma e sulla creatività quando il gigantesco mostro blu è sullo schermo. È un mystery thriller con un colpo di scena, dove il colpo di scena è più interessante del mistero stesso. Non si beve il cocktail per le guarnizioni, ma queste non gli impediscono di aggiungere un po’ di sapore, di cui c’è decisamente bisogno.

Di seguito trovate il trailer italiano di Eric, a catalogo dal 30 maggio:

