Finn Jones su Iron Fist: “Vi dico perché la serie fallì; raddrizzammo il tiro, ma arrivò la Disney”

Iron Fist è abbastanza facilmente considerata la peggiore delle serie in live action di Netflix dedicate al mondo Marvel. A partire dalla scelta di Finn Jones come protagonista, i problemi si sono poi allagati anche più in generale alla storia, alla sceneggiatura e alle sequenze di combattimento di arti marziali, ben poco brillanti.

In ogni caso, proprio Finn Jones ha ora condiviso i suoi pensieri sul perché ritiene che la serie sia stata un fallimento durante una intervista a Geekscape:

Penso che la prima stagione di Iron Fist sia stata molto impegnativa dal punto di vista creativo e che non sia stata all’altezza delle aspettative, e credo che questo sia dipeso … in realtà, è dipeso da conflitti di agenda. Quella stagione televisiva venne affrettata perché dovevamo girare subito dopo The Defenders.

Dovevamo girare The Defenders, avevamo tutti gli altri attori ‘bloccati’ per quel motivo, quindi dovemmo girare quei 13 episodi televisivi in quel preciso tempo prestabilito, e sfortunatamente avemmo il tempo di fare ciò che ci si aspettava e ciò che si desiderava, cioè uno spettacolo di kung-fu e di arti marziali che spaccava, qualcosa di incredibile.

E la ragione per cui la serie andò male fu la mancanza di tempo, la cattiva programmazione.

Come sappiamo, la fretta non è mai una buona consigliera, ma c’è comunque da rilevare che 13 episodi non sono pochi, quindi i motivi del flop di critica e pubblico sono da ricercare anche altrove.

A parte questo, Finn Jones ha poi commentato anche la seconda stagione di Iron Fist, sottolineando come il risultato – almeno a suo modo di vedere – fosse stato nettamente superiore:

Nella seconda stagione abbiamo capito quali erano i difetti e abbiamo lavorato duramente per correggere il risultato. E secondo me ci siamo riusciti. Facemmo un lavoro fantastico per riportare lo show in carreggiata.

Purtroppo, appena un mese dopo il debutto, tutti gli show vennero cancellati perché la Disney voleva creare le proprie serie, voleva fare le proprie cose sulla propria piattaforma, il che è comprensibile. Ma fu un peccato che, proprio quando eravamo ai blocchi, pronti a partire, ci tolsero ogni cosa.

Forse, un giorno, la Marvel deciderà di giocare di nuovo con Iron Fist, ma se lo farà, è assai probabile che farà tabula rasa di quanto visto fino ad oggi.

Di seguito trovate il trailer in italiano di Iron Fist:

