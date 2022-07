Full trailer per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron cammina per la Terra di Mezzo

Titolo originale : The Lord of the Rings: The Rings of Power , uscita : 01-09-2022. Stagioni : 1.

A una settimana dal primo assaggio, Prime Video ha diffuso oggi dal Comic Con di San Diego il full trailer della prima stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (The Lord of the Rings: The Rings of Power), la serie fantasy ispirata all’opera letteraria di J.R.R. Tolkien ambientata nella Terra di Mezzo.

Questa la trama ufficiale della serie:

La serie degli Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi raccontati di J.R.R. in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien, riportando gli spettatori a un’epoca in cui furono forgiati grandi poteri, regni trovarono la gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza fu appesa al filo più sottile e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Iniziando durante un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, che dovranno affrontare il temuto riemergere del Male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi nel regno di Lindon, al regno mozzafiato dell’isola di Númenor, fino ai confini più remoti sulle mappe, questi regni e personaggi si ritaglieranno eredità che sopravvivranno a lungo dopo la loro fine.

L’attore di Il Trono di Spade Bryan Cogman figura come produttore consulente nello show. I registi che si sono alternati alla guida dei vari episodi sono invece Juan Antonio Bayona (The Orphanage, Jurassic World: Il Regno Distrutto), Wayne Che Yip e Charlotte Brändström.

La colonna sonora è di Bear McCreary.

Si stima che la prima stagione di Il Signore degli Anelli – che debutterà venerdì 2 settembre – sia costata intorno ai 465 milioni di dollari.

Questi i tantissimi protagonisti degli 8 episodi: Markella Kavenagh (la serie Picnic at Hanging Rock) nei panni di Tyra, Robert Aramayo (il giovane Ned Stark in Il Trono di Spade) come Beldor, Joseph Mawle (Benjen Stark in GoT), Morfydd Clark (Dracula di Netflix), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno commentato:

Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini.

Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello – ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che anticipa il ritorno del terribile Sauron:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube