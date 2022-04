Full trailer per Stranger Things, stagione 4: la guerra si combatte nel Sottosopra

A quasi tre anni dalla messa a catalogo della terza (la recensione) e a qualche mese dal primo teaser, Netflix ha finalmente diffuso oggi il poster e il full trailer della quarta stagione di Stranger Things, che è stata divisa in due parti (il volume 1 verrà messo a catalogo il 27 maggio; il volume 2, invece, arriverà l’1 luglio).

Questa la trama ufficiale:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose.

In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

I Duffer Brothers hanno diretto personalmente gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Gli episodi 3 e 4 sono stati diretti da Shawn Levy, mentre il 5 e il 6 da Nimród Antal.

I Duffer Brothers hanno anche curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Caitlin Schneiderhan ha scritto quella dell’episodio 3, Paul Dichter del quarto 4, Kate Trefry del quinto e Curtis Gwinn del sesto.

Il cast della nuova stagione include Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, Matthew Modine e Natalia Dyer, oltre che le altre new entry Jamie Campbell Bower, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko e Robert Englund (la saga di Nightmare) nei panni di Victor Creel, un uomo disturbato che è imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio compiuto negli anni ’50.

I fratelli Duffer hanno anche confermato che ci sarà una quinta e ultima stagione di Stranger Things.

In attesa del debutto, di seguito – sulle note di Separate Ways dei Journey – trovate il full trailer doppiato in italiano della stagione 4 di Stranger Things, che ci dà un bell’assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube