Full trailer per The Boys Presents: Diabolical, serie animata antologica e dissacrante (su Prime)

A qualche settimana dal teaser, Prime Video ha diffuso oggi il poster e il full trailer di The Boys Presents: Diabolical, nuova serie antologica animata composta da 8 episodi ambientata nell’universo dello show The Boys, che verranno messi a disposizione degli abbonati in esclusiva dal 4 marzo.

I segmenti hanno un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno è caratterizzato da un proprio personale stile di animazione, rivelando storie inedite ambientate appunto nell’universo di The Boys, portate in vita da un ampio cast vocale di star, tra cui spiccano Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Questi i titoli:

“Laser Baby’s Day Out”

“An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents”

“I’m Your Pusher”

“Boyd in 3D” Writer”

“BFFs”

“Nubian vs Nubian”

“John and Sun-Hee”

“One Plus One Equals Two”

Come sappiamo, la serie ‘madre’ di The Boys si basa sull’omonimo fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ed è stata sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke.

Tra i produttori esecutivi di The Boys Presents: Diabolical ci sono Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

In attesa di vederla, di seguito trovate il full trailer internazionale di The Boys Presents: Diabolical, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue animazioni dissacranti:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube