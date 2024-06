Full trailer per Those About To Die (serie Prime Video): è ascesa o morte nell’Antica Roma di Emmerich

Titolo originale : Those About to Die , uscita : 18-07-2024. Stagioni : 1.

A qualche tempo dal teaser, Prime Video ha diffuso oggi il poster e il full trailer di Those About To Die, serie drammatica sui gladiatori in 10 episodi che è stata curata da Roland Emmerich e interpretata dal due volte premio Oscar Anthony Hopkins.

Questa la trama ufficiale:

Panem et Circenses, Roma, 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni Blu, Rossa, Bianca e Verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa.

Il gusto della plebe per l’intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo.

Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.

Roland Emmerich – che ha diretto personalmente cinque episodi (gli altri sono stati gestiti dal collega Marco Kreuzpaintner) – ha dichiarato:

Sono sempre stato affascinato dalla storia dell’Impero Romano. Molte cose sembrano ancora rilevanti per la nostra società di oggi, dall’intreccio tra politica e sport alle discipline delle gare, che non sono cambiate molto negli ultimi 2000 anni. Gli spettacoli più elettrizzanti per le masse coinvolgono ancora due uomini in un’arena che si picchiano, e le bighe di oggi si chiamano auto da corsa i cui piloti si scontrano ancora e spesso pagano con la vita.

Nel cast dello show – che è stato girato a Cinecittà – ci sono anche Iwan Rheon (Game of Thrones), Sara Martins, Tom Hughes (A Discovery of Witches), Jojo Macari (Morbius), Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy e Romana Maggiora Vergano.

In attesa di vederla a catalogo dal 19 luglio, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Those About to Die, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

