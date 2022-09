Full trailer per Willow (serie Disney+): Warwick Davis parte per una nuova missione nel revival

A tre anni dalle prime clamorose notizie in merito, Disney+ ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Willow, serie originale live action che adatterà / espanderà l’omonimo film fantasy del 1988 diretto da Ron Howard.

Il protagonista del sequel è il 52enne Warwick Davis, che torna così a vestire i panni del protagonista Willow Ufgood.

Sappiamo che la serie “si svolge anni dopo gli eventi del film originale“, con Jonathan Kasdan (Solo – A Star Wars Story) e Wendy Mericle che ne sono gli showrunner.

Questa la trama ufficiale:

La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità.

Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Il cast del revival comprende anche Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Ruby Cruz (Mare of Easttown), Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel), Dempsey Bryk (The Birch), Talisa Garcia (Serve and Protect, Baptiste) e Rosabell Laurenti Sellers (Il Trono di Spade).

Ron Howard figura tra i produttori.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Willow, che debutterà in esclusiva su Disney+ il 30 novembre, che ci dà un più corposo assaggio dei valori di produzione e delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube