Full trailer per Yellowjackets, stagione 2: il passato brutale riaffiora ineluttabile nel presente

A un anno dalla messa in onda della prima (la recensione), Showtime ha oggi diffuso il full trailer e il poster della seconda stagione della serie Yellowjackets, che debutterà il 24 marzo (in esclusiva da noi per Sky dal 27).

Parlando con Variety, il team ha recentemente promesso che la seconda stagione di Yellowjackets ci condurrà in un “rigido inverno”, suggerendo che ci aspetta una seconda stagione ancora più terrificante.

La serie è stata creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos) e viene descritta come “un racconto epico di sopravvivenza, una storia di orrore psicologico e un dramma di formazione”.

Questa la trama generale:

È la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali dal talento sfrenato che diventano le (non) fortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle profondità di una zona naturale remota nel Nord degli Stati Uniti.

La serie racconta la loro discesa da squadra ‘complicata’ ma prospera a clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo le ragazze, dimostrando che il passato non è mai veramente alle spalle e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è ben lungi dall’essere finito.

Recentemente è stato annunciato che Lauren Ambrose (Servant) interpreterà Van adulta nella seconda stagione di Yellowjackets, mentre Simone Kessell (Obi-Wan) sarà la versione adulta di Lottie.

Elijah Wood sarà invece Walter, un detective di città che sfiderà Misty (Christina Ricci) in modi che lei non si aspetta.

A completare il cast dei nuovi episodi troveremo Melanie Lynskey, Tawny Cypress e Juliette Lewis.

In attesa del debutto, di seguito – sulle note di Just a Girl dei No Doubt – trovate il full trailer internazionale della seconda stagione Yellowjackets:

Fonte: YouTube