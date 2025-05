Intervista a Lorenzo Lamas, ricordando Renegade e i ‘più semplici’ anni 90

Il tempo non ha scalfito il fascino ribelle di Lorenzo Lamas. A 67 anni compiuti e a trent’anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Renegade, l’attore americano è tornato a far parlare di sé in occasione del Comic-Con di Praga 2025, dove è stato accolto da un pubblico caloroso e nostalgico.

Nel corso della nostra intervista esclusiva, Lamas ha ripercorso le origini e l’eredità di una serie diventata cult, tra inseguimenti in moto, giacche di pelle e un’America da frontiera che oggi appare quasi mitologica.

Creata da Stephen J. Cannell, Renegade è stata una delle serie simbolo degli anni Novanta, capace di fondere l’estetica western con quella dei biker movies, dando vita a un ibrido seriale in cui giustizia e vendetta si muovono su strade polverose e paesaggi assolati. Lamas interpretava Reno Raines, ex poliziotto incastrato da colleghi corrotti e costretto a fuggire, diventando un cacciatore di taglie in cerca di redenzione e verità.

Negli anni ’90, l’eroe delle serie TV d’azione era spesso stoico, fisico, e in un certo senso mitico. Ma oggi il pubblico chiede, in un certo senso, vulnerabilità, ironia e difetti nell’eroe. Se si dovesse realizzare oggi un reboot di Renegade, pensi che sarebbe possibile rifarlo come negli anni ’90 o bisognerebbe cambiarlo?

Dovrebbe essere completamente diverso. Lo show di Renegade degli anni ’90 oggi non funzionerebbe perché i personaggi erano troppo definiti. Ora ci deve essere angoscia, dolore, conflitto, altrimenti il pubblico si annoia. Hai detto “stoico”, giusto? Il personaggio che interpretavo, Reno, era molto stoico. Era molto monodimensionale. E oggi ci dev’essere molto di più in gioco, quindi non credo che funzionerebbe. Renegade era come uno show ancora più vecchio. Era come un western, con cowboy e banditi, capisci, cioè buoni e cattivi. Ora tutto è sfumato. A volte il buono ha del male in sé. A volte il cattivo ha compassione. Quindi credo che oggi sarebbe difficile fare uno show così.

Hai parlato di “noia”. Pensi che oggi sarebbe noioso?

Lo stesso identico show oggi sarebbe noioso, credo. Il pubblico ora esige un po’ più di profondità nei personaggi.

Restando su Renegade, che è stato un grande successo in Italia, hai girato le tue scene d’azione. Guidavi moto vere e hai costruito un personaggio che era a metà tra finzione e realtà, in un certo senso, sullo schermo. C’è mai stato un momento sul set in cui il confine tra Lorenzo e Reno ha iniziato a sfumare? E questo è mai diventato pericoloso nella vita reale?

Mi sentivo molto vicino al personaggio. Volevo essere più come Reno nella vita reale. Reno era molto nobile. Faceva sempre la cosa giusta. Non c’era mai dubbio che avrebbe preso la strada giusta. Nella mia vita, non ero così. Ho fatto molti errori. E ho cercato di essere più come Reno nella mia vita. E credo che alcuni aspetti della mia vita che considero positivi… ho sempre cercato di essere un buon padre per i miei figli. Ora sono cresciuti e stanno andando molto bene. Quindi è un risultato. Di nuovo, Reno era come me. Era più grande della vita.

Perfetto per te da interpretare quindi

Era perfetto per me da interpretare, ma difficile da emulare. Se ha un senso. Penso che Reno sia stato così per molte persone. Credo sia stato molto ispiratore per tanti uomini. Me lo hanno detto persone che guardavano la serie da giovani. Sono cresciute e hanno iniziato a praticare arti marziali. O si sono fatte crescere i capelli lunghi. O hanno iniziato a guidare Harley. C’è stata un’influenza da parte del personaggio. Questo mi rende felice.

Nella serie c’erano i classici cliché dell’action, ma anche momenti di vero pathos e di solitudine. Se potessi tornare indietro e riscrivere un episodio — non per gli ascolti, ma per dire qualcosa di più vero sul personaggio — che storia racconteresti oggi?

Tornerei al film in due episodi che ho fatto con Martin Kove. È suo fratello. Si intitola ‘Fighting Cage’. Lo hanno confezionato come un film. Erano due episodi messi insieme. Mi sarebbe piaciuto avere più tempo per sviluppare il rapporto tra Reno e suo fratello. Venne solo appena accennato. Principalmente si trattava solo di combattimenti in uno di quei ring tipo gabbia. Ma sarebbe stato un bell’episodio da rivisitare. E andare un po’ più a fondo. Ma non era quel tipo di serie, come ho detto. Era quasi superficiale. C’erano due grandi combattimenti. Una scena di bacio. E poi Reno che va sulla moto. [ride]

Hai mai pensato a un reboot di Renegade di recente? O nei primi anni Duemila?

Non mi piacerebbe farlo. Non credo che renderebbe giustizia allo show oggi. Come ho detto prima, era perfetto allora. Trent’anni fa era perfetto per quel momento storico. Ma oggi dovrebbe essere così diverso per essere accettato e interessante. Preferirei fare cose nuove.

Guardando indietro a quel personaggio, lo vedi più come una fantasia, una satira, o una risposta sincera a ciò che l’America voleva che i suoi eroi fossero in quel momento?

Tutte queste cose. Era satira. Era fantasia. Ed era anche un periodo in cui penso che l’America stesse cercando di trovare il suo equilibrio. Su cosa è giusto e cosa è sbagliato. C’era molto conflitto socio-politico in quell’epoca. Era subito dopo gli anni Reagan. Dopo gli anni Ottanta. E credo che gli anni Novanta fossero una generazione alla ricerca della verità vera. Era un personaggio arrivato al momento giusto. Tutti lo adoravano perché non era complicato come la vita. Era molto più semplice.

Di seguito trovate il video dell’intervista a Lorenzo Lamas:

