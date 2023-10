La caduta della casa degli Usher: recensione degli 8 episodi della serie di Mike Flanagan (su Netflix)

14/10/2023 recensione serie tv The Fall of the House of Usher di Marco Tedesco

Voto: 7/10 Titolo originale : The Fall of the House of Usher , uscita : 12-10-2023. Stagioni : 1.

Ora che la collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix è apparentemente giunta al termine, è un po’ deludente che si concluda con La caduta della casa degli Usher (The Fall of the House of Usher), una serie che dimostra ancora una volta quanto lui possa essere dotato come scrittore quando è ispirato.

Gli 8 episodi sono infatti realizzati con quel tipo di rabbia, cinismo e satira che si può ottenere soltanto quando si ha a che fare con un colosso multimiliardario e si sopravvive all’esperienza per riuscire a raccontarla. In effetti, gran parte di La caduta della casa degli Usher è tanto una storia dell’orrore quanto una polemica sulla natura parassitaria dei miliardari – e di coloro che li favoriscono.

Nell’episodio di apertura, l’algida guru delle pubbliche relazioni della famiglia criminale degli Usher, Kate Siegel, cita allegramente alcuni organi di stampa e giornalisti (Anthony Breznican, THR e Vanity Fair) che loro potranno usare per ‘ripulire’ la reputazione con facilità.

Fatta questa premessa, la serie è una sorta di adattamento di molte opere di Edgar Allan Poe. Bruce Greenwood è il patriarca di una nidiata di miliardari, non lontanissimi dai Sackler della crisi degli oppioidi, e racconta la storia di come è arrivato a essere così ricco e potente e, così facendo, ha condannato i suoi sei figli a morti terribilmente elaborate.

Da lì, ogni episodio adatta una storia di Edgar Allan Poe alla relativa dipartita. La maschera della morte rossa, ad esempio, segue il più giovane degli Usher, Prospero, mentre pianifica un’orgia-rave in una fabbrica abbandonata di proprietà della sua famiglia che da anni scarica sostanze chimiche tossiche nella rete idrica locale. Ognuno degli Usher sta cercando di fregare all’altro la sua parte di patrimonio familiare, sfruttando la morte di uno di loro per portare avanti il proprio personale piano.

Se tutto questo suona molto simile a quanto visto nella recente Succession, è perché La caduta della casa degli Usher sembra più una versione più perversa e trash di quella serie di grande successo, ma con un sacco di eyeliner in più.

La narrazione roca di Bruce Greenwood è il filo conduttore, ma è Carla Gugino, nei panni della misteriosa benefattrice degli Usher, a farsi strada con disinvoltura nella storia. Henry Thomas interpreta il figlio piagnucoloso e leccapiedi, chiamato affettuosamente “Frauderick” dai fratelli, e sfoggia un’orribile coda di cavallo. Come già detto, Kate Siegel interpreta l’onnisciente PR della famiglia, mentre Mary McDonnell è la glaciale sorella regnante e cofondatrice della famiglia, ossessionata dall’eredità e incapace di vedere oltre la propria avidità. Anche Mark Hamill si presenta nel ruolo del principale rinforzo della famiglia, grugnendo con disinvoltura durante le scene.

Come già successo per Midnight Mass (la recensione) e Hill House (la recensione), la regia e la sceneggiatura di Mike Flanagan sono solide e affidabili, e si può davvero vedere quanto abbia affinato le sue capacità e il suo occhio nel corso degli anni.

Si fa meno affidamento su discorsi lunghi – o tirati per le lunghe, optando piuttosto per un’azione e dialoghi diretti e puntuali che guidano la trama da un capitolo all’altro. È di gran lunga l’opera più focosa del filmmaker e la più memorabile girata per Netflix, con una narrazione incisiva e dal sapore aggressivo e incazzato.

Per quanto gli scritti di di Edgar Allan Poe fossero costellati di tragedie, contenevano anche un elemento ineludibile di giustizia cosmica e di conseguenze ineluttabili. Con La caduta della casa degli Usher, la classe dei miliardari ha ciò che le ‘spetta’, e non un minuto di troppo. Mica poco.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di La caduta della casa degli Usher, a catalogo dal 12 ottobre:

© Riproduzione riservata