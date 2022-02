Nel full trailer di Star Trek: Picard, stagione 2, si va nel passato per riparare il futuro

A qualche mese dall’ultimo assaggio, gli Amazon Studios hanno diffuso oggi il full trailer e il poster della seconda stagione della serie originale Star Trek: Picard, confermando anche che il protagonista Patrick Stewart ritornerà anche per una terza stagione!

Questa la trama ufficiale dei 10 episodi:

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio: nel passato.

Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

Tra i protagonisti della nuova stagione di Star Trek: Picard vedremo anche i ‘ritornanti’ Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera e Brent Spiner.

Tra le new entry ci sarà invece Annie Wersching, mentre tra gli special guest spiccheranno Whoopi Goldberg – che riprende i panni di Guinan di Star Trek: The Next Generation – e John de Lancie.

In attesa di vederla nel catalogo di Prime Video dal 4 marzo, di seguito trovate il full trailer doppiato in titaliano della stagione 2 di Star Trek: Picard, che non rivela molto:

