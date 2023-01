Nuovo teaser per Yellowjackets, stagione 2: l’oscurità del passato infetta il presente

Dossier | Venerdì 13 parte IV, V e VI: il ciclo di Tommy Jarvis vs. Jason Voorhees

Tra il 1984 ed il 1986 escono Capitolo Finale, Il Terrore Continua e Jason Vive. Un ciclo importante per la saga di Friday the 13th, in cui compare l’unica vera nemesi del boogeyman col machete. E che include due dei migliori capitoli dell’intero franchise, intervallati dal punto più basso toccato dalla serie